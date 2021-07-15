الرئيس السيسى يصل استاد القاهرة لحضور فعاليات احتفالية مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت فضائية «إكسترا نيوز» بثا مباشرا لاحتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، حيث أعلنت، أمس الأربعاء، مؤسسة حياة كريمة انعقاد الاحتفالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها وحتى الآن في قرى ومراكز المبادرة.

وانطلقت الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، بالإضافة لآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

مبادرة حياة كريمة

وأطلق الرئيس السيسي في 2 يناير 2019 مبادرة حياة كريمة، من أجل تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، استاد القاهرة فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.