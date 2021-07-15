جرعة مخدرات زائدة.. كشف غموض العثور على جثة شاب في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد بالقليوبية.

وتبين أن المتوفى لقي مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته وعثر بجواره على مادة مخدرة كان يتعاطها.

حرر محضر بالواقعة وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة القناطر بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بالمدينة.

انتقلت الأجهزة المعنية، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعى "سيد.ع" ٣٠ عامًا، وعثر على جثته بجوار خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية.

بإجراء التحريات تبين أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وأن المتوفى من مدمني المخدرات وعثر بجواره على مادة مخدرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.