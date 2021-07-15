تتويج الزميل علاء أحمد في مسابقة ويكيميديا مصر للتصوير الفوتوغرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شروق غنيم:

فاز الزميل علاء أحمد، المصور بوكالة أونا، بالمركز الثالث في مسابقة ويكيميديا مصر للتصوير الفوتوغرافي، التابعة لمؤسسة "ويكيبيديا" العالمية.

وأطلقت المؤسسة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، تحت اسم "ويكي تهوى أفريقيا" وجاء موضوع صور المسابقة لهذا العام 2021 "الصحة والعافية"، إذ استقبلت مئات الصور التي تُعبر عن العادات الصحية الإيجابية أو السلبية التي تخص؛ الغذاء، الرياضة وغيرها.

وبالفوز تتأهل الصورة إلى منافسات المسابقة الدولية ويكيبيديا إفريقيا، والتي تضم حوالي ٥٠ دولة، ويُجرى تحكيمها هذه الأيام.

وكان الزميل علاء أحمد قد فاز خلال العام الماضي عن الصورة نفسها بالمركز الثالث في مسابقة أفضل صورة لمصر 2020، والتي تُنظمها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وبالمركز الأول في جائزة عبدالفتاح رياض للتصوير الفوتوغرافي والتي تُنظمها ساقية الصاوي.