محافظ البحيرة: فتح المجازر الحكومية لذبح أضاحي المواطنين بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الاضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

و شدد المحافظ على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم وحفاظًا على البيئة مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.

وأكد على تكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.