كورونا / الصحة العالميّة تحذّر من متحوّر ''لامبدا'' الجديد الأشدّ فتكًا من "دلتا"

اسماعيل عبد الحي - في وقت تكافح فيه دول العالم الإنتشار الواسع لمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، صدرت تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من متحور جديد، قد يكون أشد شراسة من غيره من المتحوارت ويطلق عليه إسم "لامبدا"

فقد شكّل المتحور الجديد ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أمريكا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، كاريسا إتيان إن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، خصوصا من ناحية سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

كما أضافت أن المنظمة مازالت لا تملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية، مشيرة إلى أن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل، على حد وصفها.

وأكتشف المتحور الجديد لأول مرة في البيرو في جانفي 2020، وفي أفريل 2021 أصبحت أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة في البيرو منه.

وسجلت البيرو وفاة 596 شخصا مقابل كل مائة ألف من السكان بهذا المتحور

وهذا ما يقرب من ضعف الدولة التالية الأكثر تضررا من متحور "لامبدا"، المجر التي سجلت 307 حالات وفاة لكل مائة ألف شخص، حسب موقع "ساينس أليرت".

وأشار الموقع إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى سوء أداء البيرو في مواجهة الوباء، بداية من نظام رعاية صحية ضعيف التمويل وغير مجهّز مع عدد قليل جدًا من أسرة العناية المركزة، إلى توفير بطيء للقاحات، فضلا عن قدرة إختبار محدودة، مع اكتظاظ المساكن والسكان.

كما أوضح أن لدى المتحور الجديد سبع جزيئات في البروتين الشائك، وهي عبارة عن نتوءات على الغلاف الخارجي للفيروس تساعده على الإلتصاق بخلايانا وغزوها.

وتسهل هذه الجزيئات على متحور "لامبدا" الإرتباط بخلايانا، وتجعل من الصعب على أجسامنا المضادة الإلتصاق بالفيروس وتحييده.

وكانت منظمة الصحة قد أعلنت في 14 جوان 2021، عن هذا المتحور وأطلقت عليه إسم "لامبدا" (Lambda variant) وإعتبرته متحورا مثيرا للإهتمام.