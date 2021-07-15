10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مستهدفي البنية التحتية الأمريكية

رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين، يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن «بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة، التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة، قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب». وأضافت أنها أطلقت «قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة».



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