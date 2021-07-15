الرئيس اللبناني يعلق على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

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علق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، على قرار سعد الحريري الاعتذار عن تشكيل الحكومة في وقت سابق اليوم.

وقال عون إن الحريري غير مستعد لبحث أي تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها أمس الأربعاء.

وذكر بيان للرئاسة أن الحريري اقترح على عون يوما واحدا إضافيا لقبول التشكيلة المقترحة لكن الرئيس قال "ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلا".

وأضاف البيان أن الرئيس سيحدد موعدا لجلسة بالبرلمان في أقرب وقت ممكن بعدما اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة.

كان الحريري التقى الرئيس عون، في وقت سابق اليوم الخميس.

وعقب اللقاء، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة. وقال الحريري، للصحفيين بعد الاجتماع "واضح ما رح نقدر نتفق مع فخامة الرئيس. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وأوضح الحريري، في تصريح مقتضب "طلب الرئيس تعديلات بالتشكيلة وتناقشنا بالأمور المتعلقة بالثقة. والواضح أن الموقف لم يتغير ولا قدرة على التفاهم وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".

كلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.