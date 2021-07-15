عشرات القتلى خلال أعمال العنف في جنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - خلّفت أعمال العنف التي تهز جنوب أفريقيا، منذ نحو أسبوع، 117 قتيلا على الأقل، كما أعلنت الحكومة اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة خومبودزو نتشافيني: إن المنطقة المحيطة بمدينة جوهانسبرغ «هادئة إلى حد كبير»، موضحة أن عدد القتلى بلغ 26، ليضاف إلى 91 قتيلا تم إحصاؤهم في مقاطعة كوازولو-ناتال (شرق) حيث بدأت أعمال العنف.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 72 قتيلا جراء أعمال العنف والنهب والسلب، التي انطلقت احتجاجا على سجن رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، بعد أن أدانته المحكمة لتقاعسه عن التعاون مع تحقيق في فساد.

واتسع نطاق الاحتجاجات وتحولت إلى أعمال عنف ونهب وسلب وغضب شعبي.

وتعرضت متاجر في بلدة «هامرسديل» في منطقة «مبومالانجا» للنهب. كما عرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لمتاجر أخرى تعرضت للنهب في بلدية «سويتو» وفي ميناء «دربان».