صور.. تدفق المساعدات الطبية من دول عربية إلى تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - استمر تدفق المساعدات الطبية العاجلة من دول عربية على تونس، اليوم الخميس من دعمها في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، هبطت، اليوم الخميس، طائرة تابعة لسلاح الجو المصري في مطار قرطاج الدولي محملة بمساعدات طبية.

مرضى كورونا في تونس

وأرسلت مصر، مع اشتداد الأزمة الصحية في تونس، ست طائرات عسكرية منذ 10 يوليو الجاري، وأرسلت في السادس من مايو كذلك طائرة محملة بمساعدات طبية.

غرفة مكتظة بمرضى كورونا في تونس

واستقبلت تونس، منذ نحو أسبوع، مساعدات دولية عاجلة من عدة دول عربية ومن بعض الدول الأوروبية لمساعدتها في احتواء تفشي فيروس كورونا ودعم المستشفيات بالتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة.

مستشفى ميداني لمرضى كورونا في تونس

كانت متحدثة باسم وزارة الصحة التونسية أعلنت، الأسبوع الماضي، انهيار المنظومة الصحية، بعد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات اليومية.

وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس نحو 500 ألف حالة إضافة إلى نحو 17 ألف وفاة.