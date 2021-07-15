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«الصحة العالمية» توجه طلباً للصين بشأن منشأ كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، طلباً إلى الصين بشأن منشأ جائحة كوفيد-19 الناجمة عن الإصابة بفيروس المستجد. 
وأعرب تيدروس ادهانوم غبرييسيس، خلال إحاطة صحفية للمنظمة في جنيف، عن أمله في تعاون أفضل من الصين في التحقيق حول منشأ جائحة كوفيد-19 التي رصدت الإصابات الأولى بها في مدينة ووهان الصينية في ختام عام 2019.
وقال «نأمل في تعاون أفضل لكي نعرف حقيقة ما جرى»، مطالباً بصورة خاصة بإتاحة الوصول إلى كافة البيانات الأولية التي سجلت مع بداية ظهور المرض.
وأضاف «نطالب بالشفافية والصراحة والتعاون».
وتابع «ندين للملايين ممن عانوا والملايين الذين قضوا نحبهم بمعرفة ماذا حدث».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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