مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس 15 يوليو/ تموز 2021م، تسجيل 3 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من إجمالي 13 حالة اشتباه.



وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن مستجدات كورونا الساعات الماضية شهدت تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة، حالتان منها في حضرموت وحالة وحيدة في عدن.

كما سجلت 3 حالات شفاء جميعها في المهرة، دون تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق المحررة ارتفع إلى 6967 حالة، منها 1366 حالة وفاة، و4154 حالة شفاء.