برنامج الأغذية العالمي: الزيادة في الأسعار تهدد بتفاقم أزمة الجوع الحرجة في اليمن

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

حذر برنامج الأغذية العالمي، من خطورة تفاقم أزمة الجوع الحرجة الحالية في اليمن، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة انهيار قيمة العملة أمام العملات الأجنبية.



وقال البرنامج، على صفحته بموقع «تويتر»، إنه قام بزيادة مبلغ المساعدة النقدية منذ بداية شهر يوليو، ليساعد ذلك الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف: "لكن من الصعب مواكبة مثل هذه الزيادة السريعة في الأسعار التي تهدد بتفاقم أزمة الجوع الحرجة الحالية. الملايين في اليمن لا يستطيعون تحمل تكلفة ما يكفي من الغذاء للحصول عليه طوال اليوم".

وأكد الأغذية العالمي أن اليمن لم يشهد مثل هذه الزيادة السريعة في أسعار المواد الغذائية منذ أواخر عام 2018، عندما كانت البلاد على شفا المجاعة.

وأشار إلى أنه في الأشهر الخمسة الماضية وحدها، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل سريع، وشهدت مأرب وصعدة والضالع ولحج وإب وعدن معدلا أعلى في زيادة الأسعار