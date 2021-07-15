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أكثرمن 30 قتيلا في فيضانات ألمانيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت السلطات الألمانية مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً جراء الفيضانات التي تجتاح البلاد، خاصة في المناطق الغربية والجنوبية.

 

و تواصل سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهر. وجرفت المياه العديد من المنازل والمركبات وغمرت عدداً كبيراً من الأحياء في مناطق متعددة. وتسببت الفيضانات في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن، واضطرت الكثير من متاجر المواد الغذائية لإغلاق أبوابها بعد أن غمرتها المياه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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