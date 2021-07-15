فلسطين.. لا وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و90 حالة تعافٍ فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات وعدد من تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا 560,195 بينهم 398,324 تلقوا الجرعتين .