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فلسطين .. 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و90 حالة تعافٍ مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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