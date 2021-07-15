شكرا لقرائتكم خبر عن 9337 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 17 ألفا و 707حالات وفاة.

وذكر تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 9337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و466 ألفا و529 إصابة جديدة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 6505حالات شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و332 ألفا و578 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 44 ألفا و112 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12مليونا و 387 ألفا و.180