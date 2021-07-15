شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الصين مطالبة بالتعاون والشفافية لفهم منشأ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم الصين للتعاون والشفافية وإمداد المنظمة بالمزيد من البيانات الأولية خلال الأيام الأولى لانتشار فيروس (كوفيد-19)، لاستكمال التحقيقات وفهم منشئه، مؤكداً أن نقص المعلومات يحول دون استكمال دراسة المنظمة، كما يحول دون استبعاد بعض الفرضيات المطروحة مثل وقوع حادث في معمل بمدينة ووهان.

وأكد أن فهم كيفية بدء هذا الوباء يمكن أن يجنب العالم أوبئة أخرى في المستقبل، خاصةً أن هذا الوباء أودى بحياة 4 ملايين شخص وسبّب المعاناة لعشرات الملايين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك دعا وزير الصحة الألماني ينس سبان حكومة الصين إلى التعاون لمواصلة التحقيقات حول منشأ الفيروس واستخلاص الدروس، معلنا عن تبرع ألمانيا بـ 30 مليون جرعة لقاح لمرفق كوفاكس للتوزيع المنصِف للقاحات، وتبرع لمسرع "أكت" بمبلغ 260 مليون يورو.