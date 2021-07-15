شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثرمن 30 قتيلا في فيضانات ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الألمانية مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً جراء الفيضانات التي تجتاح البلاد، خاصة في المناطق الغربية والجنوبية.



و تواصل سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهر. وجرفت المياه العديد من المنازل والمركبات وغمرت عدداً كبيراً من الأحياء في مناطق متعددة. وتسببت الفيضانات في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن، واضطرت الكثير من متاجر المواد الغذائية لإغلاق أبوابها بعد أن غمرتها المياه.