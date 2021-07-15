إسبانيا تحيي مراسم رسمية لإحياء ذكرى أكثر من 81 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أقامت إسبانيا، الخميس، مراسم رسمية لإحياء ذكرى أكثر من 81 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا.



وركزت المراسم، التي تقدمها الملك فيليب السادس، على تكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتم منح 102 من المسعفين والممرضين والأطباء الذين أصيبوا بالفيروس أثناء علاج المصابين وتوفوا بسبب الإصابة وسام الاستحقاق المدني، الذي قدمه رأس الدولة بنفسه.

وقال الملك فيليب في ميدان أرميريا أمام القصر الملكي: "نعرب عن احترامنا وإعجابنا بأفراد طواقم الرعاية الصحية، الذين عملوا بتفان كامل منذ بدء الجائحة"، ووصفهم بأنهم "يمثلون قدوة أخلاقية واجتماعية". كما تم استخدام المراسم أيضا للتأكيد على أهمية اللقاحات،

وقال فيليب: "الجائحة لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن اللقاحات هي "الأمل" في جهود مكافحة الفيروس.

وشارك في هذه المراسم الملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز واراسلي هيدالجو (97 عاما) أول إسباني يحصل على اللقاح في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020.