سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلن سعد الحريري الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة .



وقال الحريري، في تصريح مقتضب عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون :"التقيت مع الرئيس وأجرينا مشاورات في موضوع الحكومة وخلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها".

وأضاف :"وتناقشنا أيضاً في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس، واقترحت مزيداً من الوقت".

وتابع :" قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وكان الحريري تقدم الأربعاء للرئيس اللبناني بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.

وقال الحريري بعد لقائه الرئيس عون: "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر، وتم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب، ولكن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من ثمانية أشهر.