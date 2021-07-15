شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري» يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان بعد خلافه مع «عون» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون.
وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس، قائلا: “من الواضح أننا لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق”، بحسب سكاي نيوز. وأضاف: “الله يكون في عون البلد”.
وقال الحريري، بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني في قصر بعبدا: “خلال كلامي مع الرئيس، كانت هناك تعديلات طلبها، اعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة”.
وأضاف: “وأيضا تناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين، وغيرهم. واضح أن الموقف لم يتغير، وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس”.
وأكد الحريري: “طرحت على الرئيس اللبناني أن يحظى بوقت أطول للتفكير، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة”.
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