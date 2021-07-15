شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في بلجيكا فيما حاصرت مياه الفيضانات أجزاء من غرب أوروبا وحشدت الدولة أجهزة الإنقاذ. وذكرت وكالة أنباء بلجا البلجيكية نقلا عن السلطات أن أزمة الفيضانات المتنامية في البلاد أسفرت عن إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص وجلبهم إلى مكان آمن. وقال مسؤولون إن التيارات القوية تسببت في عدم الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضررا بالقوارب. كما لم يتسن استخدام المروحيات للمساعدة في عمليات الإنقاذ جراء الطقس. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في تغريدة: "تواجه بلجيكا هطول أمطار غير مسبوقة "، مضيفا أنه جار حشد كل أجهزة الإنقاذ بينما يرسل الشركاء الأوروبيون فريق إنقاذ ومروحية إلى البلاد.