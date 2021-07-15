توقيف "رائد" بالجيش العراقي سرق رواتب عسكريين ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت الاستخبارات العراقية، الخميس، رائدا بالجيش بعد تورطه في "سرقة" رواتب منتسبين بأحد معسكرات العاصمة بغداد.

وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توقيف ضابط برتبة رائد لسرقته رواتب منتسبين بمعسكر بسماية جنوب شرقي بغداد.

وقالت إن "المتهم قام العام الماضي بسرقة رواتب زملائه المراتب والجنود من المعسكر"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأشارت إلى تنفيذ عملية القبض على المسؤول العسكري بعد جهد كبير للأقسام الفنية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، ورئاسة أركان الجيش.

ونجحت الاستخبارات العراقية في إعادة الأموال المسروقة إلى مستحقيها قبل إحالة المتهم إلى الجهات القضائية.

وخاض الجيش العراقي بكل قواته حربا واسعة مع تنظيم داعش الإرهابي في محاولة مضنية لاستعادة أمن البلاد منذ العام 2016.