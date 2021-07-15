إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة.. مجلس الأمن يبحث الملف الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الخميس، إلى ضرورة أن يكون هناك حشد دولي لدعم عملية الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد كوبيش، في كلمته بمجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة بليبيا، أن إجراء الانتخابات في موعدها خطوة أساسية للانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وأشار إلى أن مفاوضات جنيف شهدت انقسامًا شديدًا بشأن خارطة الطريق في ليبيا وهو ما يهدد استقرار البلاد.

وشدد على مواصلة البعثة الأممية لتوفير الدعم والجهود بشأن الدفع بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا إن هناك أهمية قصوى لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، في إشارة إلى القاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات على أساسها.

ودعا كوبيش إلى بذل كل الجهود لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا مواصلة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا ويجب بذل كل الجهود لوقف نشاط المرتزقة.

وحول فتح الطريق الساحلي، أكد كوبيش أنه "خطوة مهمة وأساسية لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا".

ومجددا أكد كوبيش أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا يهدد جهود وقف إطلاق النار، وأن عدم فتح الطريق الساحلي لن يصب سوى في مصلحة المخربين في ليبيا.

وانطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، حول المسار السياسي في ليبيا -الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والصادر بحقها قرارات تمنع تصدير السلاح والتدريب العسكري.