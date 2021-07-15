الأمن الروسي يحبط مخططا لتنفيذ هجوم إرهابي في مكان مزدحم بالعاصمة موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أحبط الأمن الروسي، الخميس، مخططا لتنفيذ هجوم إرهابي في مكان مزدحم بالعاصمة موسكو.



وبحسب وسائل إعلام روسية فإن هيئة الأمن الفدرالية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي قبل استهدافه مكان مزدحم بموسكو.

واعتقلت السلطات مواطنا روسيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة وسط حشد من الناس في موسكو في يوليو/تموز الجاري.

وأزيح الستار عن تفاصيل العملية بعد اكتشاف قوات الأمن مخبئ سري للمتهم، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة.

كما تم العثور على أجهزة اتصال كانت بحوزته على إرشادات لتصنيع العبوة ومراسلاته مع عناصر تنظيمات إرهابية دولية يتواجدون في سوريا.

وكشفت هيئة الأمن الفدرالية عن رفع دعوى قضائية ضد المتهم، مؤكدة استمرار التحقيقات دون الكشف عن هويته.