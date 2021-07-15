بينها 8 أطنان لانشون وملح طعام.. ضبط 1451 قضية تموينية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1451 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة القليوبية، بحوزته ( 3,3 طن "لانشون") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية، بحوزته 5 أطنان ملح طعام" معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "متحج" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.