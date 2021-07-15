تراوحت من 3 إلى 7 سنوات.. لماذا اختلفت عقوبة الطبيب "مُتحرش الرجال" عن ذات التهمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الخميس، طبيب الأسنان الشهير "ب. س" بالسجن المشدد 16 عامًا بتهمة هتك عرض 4 رجال.

وجاء نص الحُكم كالتالي:

- المُشدد 3 سنوات عن التهمة الأولى: هتك عرض المجني عليه "ع. ا" بالقوة ،وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغمًا عنه.

- المُشدد 3 سنوات عن التهمة الثانية: هتك عرض المجني عليه "أ. س" بالقوة وذلك بأن أوهمه بقدرته على الحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن أمسك بعضوه الذكرى رغما عنه.

- المُشدد 3 سنوات عن التهمة الثالثة: هتك عرض المجني عليه "ع. ذ" بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه ، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلي كاشفًا عن عضوه الذكري، ثم أتبع ذلك بتحسسه إياه رغمًا عنه.

- المُشدد 7 سنوات عن التهمة الرابعة: هتك عرض المجني عليه "م. ر" بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زي العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكري رغمًا عنه.

فلماذا شددت المحكمة العقوبة في التهمة الرابعة رُغم تشابه القيد والوصف وهو "هتك العرض"؟

تشير المادة 269 من قانون العقوبات على ألا تقل العقوبة عن السجن المُشدد 7 سنوات لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد مع توافر شرط أن يكون الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر عنده.

ويتوافر شرط "سُلطة المتهم على الضحية" بالنسبة للمجني عليه الرابع، إذ أنه كان يعمل لدى الجاني، وبالتالي وقعت عليه المحكمة عقوبة المشدد 7 سنوات وهو الحد الأدنى من العقوبة.

لكن بالنسبة لباقي المجني عليهم الثلاثة، فلم تتوافر فيهم شروط تشديد العقوبة إلى المشدد 7 سنوات، فعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات عن كل تهمة وهو الحد الأدنى للعقوبة التي تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة.

ويحق للمتهم الطعن على الُحكم الصادر أمام محكمة النقض.

وكان الفنان عباس أبو الحسن تحدث في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن تورط طبيب أسنان مشهور بجرائم تحرش واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

وتوعد أبو الحسن الطبيب قائلًا "أعدك إني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك، وسأجمع عددًا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدًا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، واللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوى يبعتلي على الإنبوكس، رجاء احذروا الآخرين، لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعهدون ليوقفوا هذا المجرم".

وعلى إثر بلاغات الضحايا الأربعة، أمرت النيابة العامة بإحالة طبيب الأسنان إلى محكمة الجنايات.