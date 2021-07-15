رسميًّا / الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب

اسماعيل عبد الحي - إفتتحت الإمارات اليوم، الأربعاء 14 جويلية 2021، وبعد أقل من عام على توقيع إتفاق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيون، رسميا سفارتها في تل أبيب بمبنى البورصة الجديد.

ويقع مقر السفارة في قلب المركز المالي، ما يعكس الدور الذي لعبه التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ نحو عام وحتى اليوم.

وحضر الرئيس الجديد إسحاق هرتسوغ حفل إفتتاح سفارة ثالث دولة وقّعت إتفاقًا لتطبيع العلاقات مع دولة الإحتلال بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وقال السفير الإماراتي محمد آل خاجة خلال الحفل "الإمارات وإسرائيل دولتان مبتكرتان ويمكننا تسخير هذا الإبداع في العمل من أجل مستقبل أكثر إزدهارا وإستدامة لبلداننا ومنطقتنا".

ووقّع البلدان منذ إعلان الإتفاق بينهما في سبتمبر الماضي والذي تم بوساطة أمريكية، صفقات تجارية تتعلق بالسياحة والطيران والخدمات المالية وغيرها.

ويأتي إفتتاح السفارة الذي أقيم في بهو مقر البورصة أسفل السفارة بطابقين، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لبيد للإمارات الشهر الماضي، حيث إفتتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي.

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