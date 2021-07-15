شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تتحول لبؤرة تفشي عالمية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إندونيسيا تسجيل حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا اليوم الخميس، حيث أصبحت إندونيسيا بؤرة تفشي عالمية لفيروس كورونا وفاقت الهند.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 56 ألفا و 757 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة أكثر من 7ر2 مليون حالة.

كما سجلت إندونيسيا 982 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 70 ألفا و 192 حالة.

وتشهد إندونيسيا ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا منذ الشهر الماضي، ويرجع ذلك لسلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار. وكانت إندونيسيا قد سجلت في الأول من يونيو الماضي 4824 حالة إصابة بفيروس كورونا .