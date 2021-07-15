انت الان تتابع خبر بعملية مشتركة.. قتل عنصرين من داعش واصابة اخر في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن عملية مشتركة مع وكالة الاستخبارات اسفرت عن قتل عنصرين من داعش والبحث عن عنصر آخر بعد اصابته في محافظة كركوك.