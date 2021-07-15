رئيس جهاز الأمن الوطني يستقبل نظيره الايراني والوفد المرافق له

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني ورد للسومرية نيوز، انه "تم خلال اللقاء التباحث بآخر المستجدات الأمنية والاستخبارية، وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وطهران".

وبحسب البيان فقد "شدد الأسدي على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية وبما يُسهم في مكافحة الارهاب والمخدرات وتأمين الحدود المشتركة".



من جانبه اكد السيد علوي سعي بلاده ودعمها لامن واستقرار العراق، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة البلدين.