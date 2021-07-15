45 قتيلا و15 أسيرا.. مأرب مقبرة الحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر يمني عسكري، الخميس، سقوط 45 قتيلا من مليشيات الحوثي، إثر معارك مع قوات الجيش في محافظة مأرب (شرق).

وقال عبدالرزاق الشدادي، مستشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة لوكالة الأنباء الألمانية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين بعد هجوم شنه رجال الجيش والمقاومة وقبائل مأرب على مواقع مليشيا الحوثي باتجاه جبهة جنوب مأرب انطلاقا من جبل مراد.



وأشار الشدادي إلى أن قوات الجيش حررت خلال تلك المعارك مديرية الرحبة بالكامل.



وأضاف: "تحركت القوات من قلب منطقة نجد المجمعة وحاولت التقدم باتجاه عدة مواقع استراتيجية من ضمنها جبل العتق، وما زالت ترتيبات تحرير شمال الجهة الجنوبية مستمرة".



وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط 45 قتيلا من المليشيات لا تزال جثثهم منتشرة في تلك الجبهات، و15 جريحا وأسيرا، فضلا عن اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.



وأشار إلى أن المعارك ما زالت مستمرة منذ مساء أمس.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش اليمني استعادة مواقع جديدة في جبهة المشجح غرب مأرب بعملية عسكرية نفذها الثلاثاء بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية.

وشنت وحدات من قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجوماً نوعياً على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية بجبهة المشجح وأنجزت القوات المهاجمة تحرير عدد من المواقع وألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

واستهدف ‏طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعدّة غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات القتالية غرب مأرب، ومنها تدمير سلاح مدفعية و3 أطقم قتالية.

كما أعلن الجيش اليمني، في بيانه الذي نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تصديه لهجمات انتحارية للمليشيات الحوثية في جبهتي الكسارة وصرواح، وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة.

وشهدت جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة خلال الساعات الماضية حيث فشلت مليشيات الحوثي في تحقيق أي اختراق عسكري على امتداد مسرح العمليات في المحافظة.