الحريري يصل إلى قصر بعبدا للقاء عون لحسم ملف الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون لحسم ملف التشكيلة الوزارية الجديدة حيث من المقرر أن يتلقى ردا بشأنها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على تويتر، إن عون "درس الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري أمس، على أن يلتقيه بعد ظهر اليوم لاستكمال التشاور".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد بعثتا رسالة مشتركة إلى عون، تؤكدان فيها اهتمامهما بضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني، اليوم، سفيرتي فرنسا وأمريكا في لبنان.

وأطلع عون السفيرتين على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين على أثر اجتماع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية في إيطاليا.

السفيرتان سلمتا الرئيس عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية البلدين أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان.