عاجل.. مقتل جنديين وإصابة 3 في انفجار غربي باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون باكستانيون، الخميس، إن جنديين قتلا وأصيب 3 إثر انفجار قنبلة بسيارتهم جنوب غرب البلاد.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر، مساء الأربعاء، في بلدة باسني الساحلية في إقليم بلوشستان.

لكن مسلحين انفصاليين ينشطون في المنطقة أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات مماثلة وقعت من قبل في المنطقة.

وألمح الجيش الباكستاني إلى ضلوع الهند في دعم الانفصاليين من أفغانستان لشن الهجمات.

وقال المكتب الإعلامي التابع للجيش في بيان "مثل هذه الأعمال الجبانة التي ترتكبها عناصر معادية لا يمكنها تخريب السلام والرخاء الذين تحققا بصعوبة في بلوشستان".

ويأتي التفجير في بلوشستان بعد فترة قصيرة من تفجير آخر استهدف حافلة في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد أودى بحياة 12 منهم 9 عمال من الصين و2 من الجنود الباكستانيين.