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ليبيا.. تسجيل 2555 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 372 شخصاً

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 2555 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 372 شخصاً، وتسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 995 إصابة و180 حالات شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

 

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 214 آلاف و568 شخصاً، بينهم 28 ألفاً و960 حالة نشطة، ووفاة 3249 شخصاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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