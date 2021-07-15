شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: 40 % زيادة بوفيات كورونا في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ماتشيديسو مويتي الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم الخميس إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن المستشفيات في " وضع خطير".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مويتي القول " الأولوية الأولى بالنسبة للدول الأفريقية زيادة إنتاج الاكسجين".

وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشى لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقا.

وأضافت مويتي أن حالات الاصابة الجديدة ارتفعت للاسبوع الثامن على التوالي.