شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ..مقتل ضابط وجندي إثر انفجار سيارة للجيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ضابط وجندي من عناصر الجيش الباكستاني مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي استهدف سيارة عسكرية في منطقة بسني بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم، أن الانفجار وقع على الطريق الرئيس في بلدة بسني ونجم عن لغم أرضي زرعته عناصر إرهابية على ذلك الطريق قبل وقت قصير من مرور سيارة عسكرية، مضيفًا أن قوات الأمن طوقت الموقع، وشنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة، وعثرت على كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال الإرهابية ينفذها إرهابيون يحصلون على الدعم والتمويل من أجهزة مخابرات معادية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم بلوشستان.