شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو ..رقم قياسي لكورونا قبل الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت طوكيو أعلى مستوى لها من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال ستة أشهر، وهي علامة مزعجة مع تبقي أكثر قليلا من أسبوع من استضافة العاصمة اليابانية للأولمبياد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن عدد الحالات الجديدة المسجلة في طوكيو اليوم الخميس بلغ 1308 حالة، وهو أكبر عدد منذ يناير، عندما شهدت المدينة أسوأ موجة للوباء وسجلت رقما قياسيا بلغ 2520 حالة في يوم واحد.

تأتي الزيادة في الوقت الذي يزور فيه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليابان قبل حفل الافتتاح في 23 يوليو، في محاولة لطمأنة السكان بأن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة المحلية تبذلان كل ما في وسعهما لتقليل مخاطر الصحة العامة