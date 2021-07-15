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طوكيو ..رقم قياسي لكورونا قبل الأولمبياد

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الدمام - شريف احمد - سجلت طوكيو أعلى مستوى لها من حالات الإصابة اليومية بفيروس خلال ستة أشهر، وهي علامة مزعجة مع تبقي أكثر قليلا من أسبوع من استضافة العاصمة اليابانية للأولمبياد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن عدد الحالات الجديدة المسجلة في طوكيو اليوم الخميس بلغ 1308 حالة، وهو أكبر عدد منذ يناير، عندما شهدت المدينة أسوأ موجة للوباء وسجلت رقما قياسيا بلغ 2520 حالة في يوم واحد.

تأتي الزيادة في الوقت الذي يزور فيه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليابان قبل حفل الافتتاح في 23 يوليو، في محاولة لطمأنة السكان بأن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة المحلية تبذلان كل ما في وسعهما لتقليل مخاطر الصحة العامة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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