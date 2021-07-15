ميزة جديدة من إنستغرام لتعزيز حماية الحسابات

15 يوليو , 2021

يقترح تطبيق إنستغرام على مستخدميه الذين تمّ اختراق حساباتهم سابقاً اختباراً أمنياً من أجل تعزيز حماية تلك الحسابات، وفقاً لموقع "ذا فيرج" التقني.



ومن الآن وصاعداً، سيرى أصحاب الحسابات المُخترقة، عند تسجيل الدخول، سؤالاً حول رغبتهم في بدء فحص أمنيّ.

تعمل هذه الميزة على توجيه المستخدمين عبر خطوات الأمان، بما في ذلك تأكيد الحسابات الأخرى، التي تتشارك معلومات تسجيل الدخول، ومراجعة نشاط تسجيل الدخول، وتحديث معلومات الاتصال الخاصة بالاسترداد باستمرار.

هذا، ويخطّط إنستغرام لإضافة دعم للمصادقة الثنائية من خلال واتساب، بالإضافة إلى الخيارات الحالية لأرقام الهواتف وتطبيقات المصادقة.

ويقول التطبيق إن هناك زيادة طفيفة في الحسابات التي تدّعي أنها إنستغرام في الرسائل المباشرة، والتي تسعى لجعل الأشخاص يشاركون كلمات المرور الخاصّة بهم.



ويمكن لصاحب الحساب التحقّق من أصالة رسالة البريد الإلكتروني عبر النظر في علامة التبويب "رسائل البريد الإلكتروني من إنستغرام" في الإعدادات.

ويتمّ طرح ميزة الأمان المبسّطة في منتصف الموجة الأخيرة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصّة بإعادة تعيين كلمة المرور، والتي كانت تشوّش البريد الوارد لدى بعض الأشخاص، في ظلّ محاولات لاختراق الحسابات على المنصة.