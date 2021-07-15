العراق.. الكاظمي يبحث مع وفد أميركي بدء مرحلة تعاون جديدة

15 يوليو , 2021
الكاظمي خلال استقباله للوفد الأميركي
بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكغورك آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق.
وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الجانبين بحثا أيضا التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
كما ناقشا آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، وفقا للبيان.
وتطرق الكاظمي وماكغورك إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا.
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