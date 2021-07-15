الكاظمي يبحث مع مسؤول أمريكي آليات "انسحاب القوات الدولية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الخميس، مع مسؤول أمريكي بارز آليات انسحاب القوات الدولية.

ووفق بيان للحكومة العراقية فإن الكاظمي التقى، اليوم، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماجورك، للتحضير لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.



كما ناقش الجانبان "التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات".

وتناول اللقاء "آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا".

وحسب البيان، فإن الجانبين بحثا أيضا "الأوضاع الإقليمية والتأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال".

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، بدأت قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكيــة التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن.

وتسلمت القوات الأمنية العراقية قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة.

وفي 10 من الشهر ذاته، أعلن العراق تشكيل لجان تختص بجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.