رسالة أمريكية فرنسية لعون قبيل لقاء مرتقب مع الحريري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعثت الولايات المتحدة وفرنسا، الخميس، رسالة مشتركة إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، تؤكدان فيها اهتمامهما بضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني، اليوم، سفيرتي فرنسا وأمريكا في لبنان.

وأطلع عون السفيرتين على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين على أثر اجتماع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية في إيطاليا.

السفيرتان سلمتا الرئيس عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية البلدين أكدا فيها على اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان.

وفي ذات السياق، قالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على تويتر، إن عون "درس الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري أمس، على أن يلتقيه بعد ظهر اليوم لاستكمال التشاور".