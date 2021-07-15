اخبار العالم

قائد العمليات المشتركة الإماراتي يزور القوات المشاركة بـ"عاصفة الحزم"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، القوة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية .

واطلع قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق له من كبار ضباط القوات المسلحة، على المهام والواجبات التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد اللواء صالح العامري، بما وصلت إليه قوات العمليات المشتركة الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي بالسعودية من جاهزية وكفاءة قتالية عالية.

ونقل قائد العمليات المشتركة لقوة الواجب تحيات قيادة الإمارات، متمنيا لها كل التوفيق والسداد في مهامها وواجباتها.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا