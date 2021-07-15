خلال 6 أشهر.. الكويت تلغي 61975 إذن عمل للمقيمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، عن إلغاء 61975 إذن عمل للمقيمين، في فترة 6 أشهر تقريباً.



وكشفت إحصائية للهيئة للفترة الواقعة بين 10 يناير، وحتى 30 يونيو الماضي، عن سقوط 38873 إذن عمل للمقيمين، نظراً لسقوط إقامتهم خارج البلاد. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ولفتت الهيئة إلى إلغاء 20011 مقيم أذونات عملهم، لرغبتهم في مغادرة البلاد.

وانقسمت عمليات الإلغاء لأذونات العمل على «حالة وفاة، سقوط الإقامة في الخارج، إلغاء نهائي، تحويل إلى التحاق بعائل أو عمالة منزلية».

وأعلنت الهيئة تجديد أذونات عمل 401 ألف مقيم، إضافة إجراء أكثر من 99 ألف تحويل داخل القطاع الأهلي.