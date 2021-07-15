أول إعلان بعد العيد.. كيف تحصل على شقة بمبادرة التمويل العقاري 3%؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري ومحمد عبد الناصر:

قالت مي عبد الحميد، رئيس ضمان صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، إن هناك طريقتين لحصول العميل على وحدة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 3%.

وأعلن البنك المركزي، إطلاق المبادرة رسميًا الثلاثاء الماضي، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضافت مي، في تصريحات لمصراوي، أن الطريقة الأولى للحصول على وحدة سكنية في المبادرة، من خلال الإعلانات التي سيتم التنويه عنها بعيد عيد الأضحى.

ويطرح صندوق ضمان التمويل العقاري لوحدات سكنية لشريحة محدودي الدخل بمساحات تتراوح بين 75 مترا إلى 90 مترا ، وكذلك إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل عن وحدات سكنية على مساحة تتراوح بين 100 متر إلى 150 مترا، وفقا لمي.

وأوضحت أن الطريقة الثانية لحصول العميل على وحدة سكنية في المبادرة تكون من خلال شرائها مباشرة من الشركات أو المطوريين العقاريين والتقدم ببياناته لأحد البنوك لتمويلها بشرط أن تكون الوحدة مطابقة للمواصفات.

وأكدت مي عبد الحميد، أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

ويتراوح إجمالي قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل بين 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى بمقدمة 15% كحد أدنى، أو وحدة سكنية من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة بحسب مي عبد الحميد.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن فترة سداد القرض يصل لمدة 30 عاما بحيث أخر قسط من القرض لا يتجاوز عمره 60 عاما، للاستفادة من القرض المدعوم بفائدة 3% متناقصة.