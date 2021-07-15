اخبار العالم

منافذ لبيع اللحوم وحملات على الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى بالمنيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

استعدت مديرية التموين في محافظة المنيا، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بفتح منافذ لبيع اللحوم، وتنفيذ حملات رقابية على الأسواق.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الخميس، إنه جرى إعداد خطة عمل لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ التسويقية بأسعار تنافسية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأفاد البيان، فتح منافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

وأعلنت المديرية عن طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيهًا للكيلو ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيهًا للكيلو، بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدى مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو وذلك بأفرع الشركة المصرية، ولحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيهًا للكيلو و65 جنيهًا للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا