الصحة العالمية تحذر: وفيات كورونا ارتفعت 40% في أفريقيا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (د ب ا):

قالت ماتشيديسو مويتي، الرئيسة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الخميس، إن وفيات فيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، محذرة من أن المستشفيات في "وضع خطير".

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مويتي قولها: "الأولوية الأولى بالنسبة للدول الأفريقية زيادة إنتاج الاكسجين".

وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشى لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقا.

وأضافت مويتي أن الاصابة الجديدة ارتفعت للاسبوع الثامن على التوالي.