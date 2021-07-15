مصادر لـ"الخليج 365": رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك وعائلاتهما بالبنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنك المركزي أرسل أمس، خطابا للبنوك من أجل رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك، تنفيذا لتعليمات النائب العام.

وقالت المصادر إن البنك المركزي تلقى كتابًا من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها لموافقة المستشار النائب العام على إنهاء أمر المنع من التصرف رقم 8 لسنة 2020 "أوامر تحفظ" على علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي حسين راسخ ونجله القاصر عمر.

وأشار الكتاب إلى رفع قرار التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود.

وألغي القرار، السابق صدوره على ذمة القضية رقم لسنة 2014 حصر غسل أموال المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا المبلغ للبنوك بموجب كتاب من البنك المركزي المصري رقم 11665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وطالب الكتاب، بالتنبيه لاتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدي الجهات الأخرى قد صدرت أمرا بغير ذلك.