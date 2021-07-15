اخبار العالم

روسيا تسجل 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 791 وفاة مرتبطة بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

سجلت روسيا، الخميس، 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

 

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

 

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضاً تسجيل 25293 إصابة جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا