فنانة عربية تثير ضجة وتعلن عن أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة شمس الكويتية، عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية تزامناً مع عيد الأضحى.

ونشرت شمس الكويتية صورة جريئة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، للإعلان عن الأغنية، ظهرت خلالها بفستان أصفر عاري الكتفين، ويكشف جزءاً كبيراً من صدرها، كما تضع يدها على جسدها بطريقة أثارت الجدل.

وعلقت شمس على الصورة معلنةً عن عملها الجديد: (أطين عيشته، اغنيتي العراقية الجديدة على العيد، الحان الفنان نور الزين، وتوزيع المايسترو عمار عدنان، مستعدين للجنون والفصله الجديدة).

وأثارت ملابس شمس الكويتية، ومكياجها الأصفر الفاقع الذي نسقته مع لون الفستان، جدلاً بين متابعيها، ما بين من أعجب بجرأة إطلالتها، وآخرون هاجموها ووصفوها بـ(اللوحة).